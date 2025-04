Bologna-Napoli lunedì sera, il pronostico di Fabio Caressa

Bologna e Napoli scenderanno in campo questa sera alle ore 20.45 allo stadio dall’Ara di Bologna. Antonio Conte punta a portare a casa i tre punti ed una vittoria che porterebbe gli azzurri a meno uno dall’Inter di Simone Inzaghi che nella gara contro il Parma non è riuscito ad andare oltre ad un pareggio.

Il mister partenopeo dovrà però fare i conti con Vincenzo Italiano. Sarà una gara difficile così come pronosticato da esperti di calcio. Fabio Caressa, giornalista di SKY Sport, ha pronosticato un pareggio tra le due squadre. Questi i pronostici.+

“Monza-Como 1 a sorpresa e se dovesse succedere si dovrebbe fare una riflessione su Fabregas, Parma-Inter X2, Milan-Fiorentina 1, Lecce-Venezia 1, Empoli-Cagliari 1, Torino-Verona 1, Atalanta-Lazio 1 anche se i biancocelesti devono fare punti, Roma-Juventus X, Bologna-Napoli X”

DAVIDE CALABRIA SALTA LA PARTITA TRA BOLOGNA E NAPOLI

Sebbene non sia ancora possibile fare previsioni precise sul suo rientro, Calabria non ha escluso la possibilità di tornare a disposizione per l’importante match contro l’Inter e per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. Tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi, lasciando intendere che si valuterà la situazione giorno dopo giorno. L’infortunio è un duro colpo per il Bologna, che sta vivendo una delle sue stagioni migliori e ha bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare le prossime sfide decisive.