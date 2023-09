Bologna, recuperato Saelemaekers per il Napoli

I felsinei recuperano un tassello importante per la partita contro i partenopei: Saelemaekers sarà disponibile contro gli azzurri

La partita contro il Bologna sarà difficile per il Napoli. I rossoblù sembrano più agguerriti che mai e vogliono assolutamente fare risultato contro un Napoli che è decisamente bisognoso di punti.

La partita contro il Braga può e non deve essere uno specchio per le allodole, con gli azzurri che ora devono necessariamente puntare alla vittoria se vogliono riattaccarsi al treno scudetto. Quelle davanti viaggiano a ritmi altissimi e il Bologna sembra potenzialmente ostico, specialmente per il recuperato Alexis Saelemaekers che può essere il migliore di Thiago Motta.

Garcia suona la carica

Dopo la partita contro il Braga, Garcia si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “E’ sempre difficile una gara di Champions fuori casa. Abbiamo fatto due gol, uno perché il secondo se lo sono fatti da soli. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Non siamo stati in grado di chiudere la partita prima. Kvara? Ha bisogno di giocare e di ritrovare il ritmo. In questo match era importante la parte offensiva e lui è stato determinante nel primo gol”.

Il Napoli ora dovrà cercare a tutti i costi di ritrovare i tre punti in campionato, specialmente se si vuole ripetere dopo la vittoria dello scorso anno. Complicato? Forse, anche perché la concorrenza si è rafforzata e la Juventus sembra poter reinserirsi nuovamente nel trio di testa dopo le vicende giuridiche dello scorso anno. Partenopei avvertiti: quest’anno sarà molto difficile.