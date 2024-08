Bologna su Cyril Ngonge: possibile alternativa in caso di stop prolungato per Cambiaghi

Il Bologna sta valutando un’alternativa nel caso in cui l’infortunio di Nicolò Cambiaghi si rivelasse più grave del previsto. Gli esami previsti per venerdì saranno decisivi, ma nel frattempo i rossoblù intensificano il pressing su Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, che è in uscita dagli azzurri.

L’ex giocatore del Verona è un obiettivo del Bologna, difficile da raggiungere ma non impossibile.

Il Bologna propone un prestito con diritto di riscatto

Il club emiliano vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Nonostante il Napoli rischi una minusvalenza, dopo aver speso 20 milioni per Ngonge lo scorso inverno, l’obbligo di riscatto scatterebbe per il Bologna in caso di qualificazione alle Coppe Europee nella prossima stagione, indipendentemente dalla competizione.

La Lazio interessata

Secondo Tuttomercatoweb, anche la Lazio è interessata a Ngonge. Nella giornata di oggi sono emersi nuovi contatti tra i biancocelesti e il Napoli, con il giocatore che accoglierebbe con favore l’opportunità di lavorare nuovamente con Marco Baroni.