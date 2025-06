Bolzano: in Italia è al primo posto per qualità ambientale e benessere

Bolzano è prima in Italia come città attenta alla qualità ambientale e al benessere di vita, a seguire è Campobasso. A decretarlo è stata la classifica stilata dal Barcelona Institute for Global Health.

PRIMA IN ITALIA – Sono 917 le città europee (incluse quelle del Regno Unito), presenti nella classifica stilata dal Barcelona Institute for Global Health. Nel corso di quest’analisi, l’istituto ha elaborato un nuovo indice di valutazione, l’Healthy Urban Design Index, che misura la vivibilità delle città valutando 13 parametri legati alla progettazione urbana, ai trasporti sostenibili, alla qualità dell’ambiente e all’accesso agli spazi verdi.

A classificarsi nei primi tre posti sono Pamplona (Spagna), Ginevra (Svizzera) e Harlow (Regno Unito). Le grandi metropoli sono più indietro, come Madrid (Spagna) che si è classificata al 39esimo posto, mentre Milano è 202esima e Roma 560esima.

Al contrario, le città italiane più piccole si posizionano in alto. Bolzano è prima in Italia e 35esima in Europa tra le città meglio progettate per promuovere la salute e il benessere dei cittadini, seguita da Campobasso che si classifica prima tra i piccoli centri in Europa.