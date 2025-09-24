Bolzano: in arrivo la tassa di soggiorno per i cani

Da quanto annunciato dal quotidiano Dolomiten, a Bolzano è in arrivo una tassa per i cani. Previsto nel nuovo disegno di legge dell’assessore altoatesino Luis Walcher, il provvedimento prevede non solo l’introduzione di una tassa di soggiorno per i “turisti a quattro zampe”, ma anche l’abolizione dell’esame del dna obbligatorio.
IN ARRIVO UNA NUOVA TASSA – Il ddl firmato dall’assessore Walcher prevede il pagamento di 1,50 euro al giorno per ogni animale al seguito dei turisti. L’assessore ipotizza 100 euro annui, destinati alla pulizia delle aree e alla realizzazione di aree cani.
Questo disegno di legge dovrebbe entrare in vigore nel 2026, portando anche all’eliminazione dell’esame del Dna obbligatorio. Questo provvedimento era stato attuato dalla provincia per poter risalire ai proprietari che non rimuovevano le deiezioni dei loro cani.
Tale ordinanza aveva suscitato scalpore, portando non poche polemiche. Il provvedimento risultò difficile da applicare.
Tutti i cani il cui dna è stato già preso, verranno esentati dal pagamento della tassa per due anni. Ovviamente, i proprietari rimangono obbligati a rimuovere le deiezioni, pena il pagamento di una multa che varia dai 200 ai 600 euro.