Turista francese si presenta all’aeroporto con una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale

Una turista francese ha trovato in una spiaggia di San Vito Lo Capo una bomba a mano, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La ventitreenne, affascinata dal reperto rinvenuto sul litorale, aveva intenzione di tornare in patria con il bottino pericoloso.

La giovane pensava di farla franca nascondendo l’ordigno all’interno della sua valigia. Una volta arrivata all’aeroporto, ha dovuto, tuttavia, fare i conti con la triste realtà: i controlli.

Con atteggiamento d’ indifferenza, la ragazza francese ha caricato il bagaglio sul rullo. Una volta, passato sotto il metal-detector, gli addetti alla sicurezza hanno notato l’oggetto, dalla forma anomala. Secondo gli agenti, la bomba risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è a tutti gli effetti funzionante.

Messa difronte alla verità, la giovane non ha potuto far altro che raccontare la dinamica degli eventi. Una volta trovata l’arma, l’ha tenuta nella camera d’albergo per qualche giorno; convinta che ai controlli sarebbe andato tutto liscio. Ed invece, non è stato così.

Anzi, è scattato il “Piano Leonardo Da Vinci” con livello medio. Gli addetti hanno messo in sicurezza l’intera zona, la bomba è stata confiscata e la turista denunciata.