Bomboniere per nascita e battesimo: idee originali e personalizzate

Ci sono dei momenti, nella vita di ogni genitore, che non si possono mai dimenticare: la nascita del proprio figlio, il primo sguardo, la prima parola, il primo passo. E c’è, poi, il giorno del battesimo, altamente simbolico per tutti i cristiani. Crescere un figlio significa accompagnarlo nelle varie tappe della sua vita, ed essere presente in ciascuna, tenendolo sempre per mano.

Al di là dell’aspetto emozionante, però, subentrano tutti gli aspetti organizzativi: le tappe speciali della vita di nostro figlio, come la nascita o il battesimo, vengono ricordate attraverso la bomboniera, un segno tangibile di quel giorno che non potremo mai dimenticare. Ma come scegliere la bomboniera per la nascita e per il battesimo? Quali sono i fattori da non sottovalutare? Una guida utile per tutti i genitori.

Come scegliere le bomboniere per la nascita

Come anticipato, le bomboniere per la nascita non sono solamente un dono per ringraziare gli ospiti di aver fatto un salto a casa o all’ospedale per venire a conoscere il bambino e supportare la mamma. Rappresentano un ricordo tangibile di un evento tanto gioioso: ecco perché selezionarla con cura è essenziale.

Prima di tutto, stile e tema: possiamo optare per bomboniere colorate – azzurro e rosa, in base al genere del bebè, sono classici intramontabili – oppure abbiamo la possibilità di scegliere delle bomboniere a tema. La qualità, tuttavia, è un punto su cui non si può mai discutere, ma ricordiamo che non devono essere necessariamente costose, anzi.

Non è un oggetto banale né privo di significato: la storia della bomboniera è molto antica, ed è un tradizione che, nonostante tutto, non si è mai persa nel tempo. Deriva dalla parola francese bombonnière, ovvero “bon bon” – durante il Settecento, i francesi regalavano una scatola con i confetti in occasione del matrimonio. Usanza che si è diffusa anche per altri eventi importanti.

Idee originali per la bomboniera per la nascita

Siamo indecisi su quale bomboniera per la nascita puntare? Nessun problema: ci pensa Cucito e non solo. Quali sono le bomboniere da regalare per la nascita del proprio bimbo o bimba? Le idee sono diverse, come il porta confetti celeste o rosa, o la scatoletta in legno, uno dei materiali migliori per eccellenza, sempre nei colori classici, da scegliere in base al genere del bebè.

Desideriamo un portaconfetti più particolare? Ne troviamo di tutti i tipi, come a forma di cicogna, funghetto, oppure possiamo optare per splendidi passeggini in resina per bomboniere (o mongolfiere, molto scenografiche e ben realizzate).. Non dimentichiamo il cavalluccio a dondolo in resina: estremamente carino!

Come scegliere le bomboniere per il battesimo

Il giorno del battesimo è quello di festa per eccellenza: rappresenta l’iniziazione religiosa, il momento in cui si presenta il proprio figlio alla comunità. Tutti accolgono il nuovo nato e così inizia il cammino spirituale: è un momento profondamente sentito da chi è credente e – ovviamente – per ringraziare gli ospiti della presenza, ovvero amici e familiari, è previsto il dono di una bomboniera.

Prima di passare alle idee migliori, un po’ di consigli sulla scelta: ancora una volta è importante decidere il tema, prima di tutto, per poi tenere bene a mente un fattore. Ovvero: non bisogna strafare. Le cornici in argento sono ormai rarissime come bomboniera, mentre sono sempre più apprezzate quelle simboliche.

Le idee migliori per la bomboniera per il battesimo

Non abbiamo idea di quale bomboniera fare per il battesimo? Nessun problema, perché ancora una volta Cucito e non solo è il nostro punto di riferimento: scatolette in legno, portafoto per il battesimo, l’alberello in legno della Sacra Famiglia, andando a riprendere, dunque, il significato religioso di questo giorno importante.

Abbiamo organizzato una festa shabby chic dopo il battesimo? Con influenze romantiche? Allora la bomboniera portaconfetti triciclo, gabbietta, a forma di cuore o con sacchetto di organza è a dir poco indicata per celebrare questo giorno speciale nel migliore dei modi e donare qualcosa di unico ad amici e parenti, ringraziandoli sentitamente per la presenza.

Un piccolo tip: diversamente dalla nascita, le bomboniere per il battesimo andrebbero differenziate per nonni e per il padrino o la madrina. A loro è possibile destinare un ricordo ancor più speciale.