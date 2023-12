Boniface possibile sostituto di Osimhen

Victor Boniface potrebbe essere il futuro attaccante del Napoli nel caso in cui Osimhen dovesse salutare

Un Victor per un Victor, così sarebbe la volontà del Napoli. O, almeno, nel caso in cui il Victor di casa azzurra dovesse andar via. Infatti, nonostante le smentite e il possibile rinnovo di contratto alle porte il nigeriano potrebbe presto salutare la cittadina ai piedi del Vesuvio.

Il Napoli sembra destinato a buttarsi poi su Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che sta disputando una stagione super con la maglia dei tedeschi dopo esser stato la rivelazione della scorsa Europa League. Per lui anche un gran campionato in Belgio con l’Union Saint Gilloise.

TMW ne parla

“Un altro Victor, un altro nigeriano, per sostituire Osimhen. Si tratta di Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, protagonista – con tutta la squadra di Xabi Alonso – di una partenza entusiasmante in Bundesliga, oltre a un cammino senza nemmeno un pari né una sconfitta in Europa League. Il centravanti è arrivato alla BayArena in estate, dietro il pagamento di 20,5 milioni di euro, siglando già 15 gol in tutte le competizioni in 22 partite. Ha già raggiunto i gol stagionali in campionato – 9 – dell’anno scorso al Union St. Gilloise, anche se lì era stato il capocannoniere dell’Europa League, attirando su di sé gli occhi di tutti gli altri club.

Victor Osimhen è vicino al rinnovo fino al 30 giugno del 2026, ma non ha ancora firmato. È un accordo ponte per dare più possibilità contrattuale al Napoli in caso di una cessione, Boniface invece è il candidato principe con Jonathan David, che gioca al Lille. La valutazione dei due è abbastanza simile, intorno ai 40 milioni di euro, anche se in salita per il primo e in discesa per il candese”.