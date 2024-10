Bonny, il Napoli vuole prenderlo per la prossima stagione

I partenopei sarebbero intenzionati a provare a prendere Bonny dal Parma. Il francese potrebbe arrivare alla fine di questa stagione

Giovanni Manna, nonostante il calciomercato sia chiuso, continua a lavorare dietro le quinte per portare forze fresche al progetto partenopeo. Il Napoli, infatti, vuole provare a prendere un nuovo attaccante.

Con Walid Cheddira che viaggia verso l’addio, potrebbe finire per essere ceduto a titolo definitivo, servirà qualcuno di nuovo su cui puntare. Il marocchino si è, infatti, rivelato un fuoco di paglia e in Serie A non ha dimostrato di valere il salto di categoria. Con il Frosinone ha inciso poco rispetto a quanto fatto in Serie B con il Bari.

Bonny del Parma intriga

Il calciatore che potrebbe arrivare in azzurro gioca già nella nostra Serie A, ma conosce il campionato italiano da ormai tempo. Si tratta di Ange Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 del Parma che sta dimostrando di essere un profilo non poco interessante su cui puntare. Non molti gol (7 presenze e 2 reti in questo campionato), certo, ma tante prestazioni in cui ha dimostrato di poter essere funzionale anche ai compagni.

Il Napoli lo vorrebbe proprio per questa duttilità e per farlo crescere alle spalle di Romelu Lukaku. Per caratteristiche, infatti, il giovane francese è simile al gigante belga. Il classe 2003 spicca per fisicità, essendo alto 189 cm e dimostrando una prestanza fisica non da nulla durante le partite. Da tenere conto anche di come riesce ad essere utile anche a livello tattico, visto che sa muoversi bene tra le maglie della difesa avversaria anche senza avere palla, liberando la strada per i compagni.