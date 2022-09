Bonucci e Cuadrado potrebbero lasciare

La partita con il Paris Saint Germain lascia parecchie scorie, con Bonucci e Cuadrado apparsi spesso fin troppo fuori dal gioco bianconero

Non sono neanche passate 24, ma la sconfitta di Champions League contro il Paris Saint Germain continua a far male ai bianconeri. La Juventus perde un match che era riuscita quasi a ribaltare, con parecchia sofferenza.

La partita ha visto parecchi potenziali colpevoli, con Bonucci e Cuadrado che sono apparsi fin troppo sotto tono. Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio, però ci va giù pesante su entrambi.

Le dichiarazioni

Parole pesanti quelle di Damascelli, che getta benzina sul fuoco. La Juventus per lui è apparsa fin troppo fuori dal gioco, svegliandosi fin troppo tardi nella partita. Sono bastate due singole azioni, ma per Damascelli si poteva fare tanto di più. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Bonucci ormai è di marmo, non dà garanzie nei movimenti, non è più reattivo come 2 o 3 anni fa. L’azione del secondo gol del Paris Saint-Germain è bellissima, non ci sono dubbi, ma lui sbaglia a fare il fuorigioco. Sarebbe bastato fare un passo in avanti per mandarli tutti in offside. C’è da dire che prima aveva di fianco uno che lo sollecitava anche a livello caratteriale come Chiellini, ma pure lo stesso De Ligt. Cuadrado ormai si capisce è al tramonto di una carriera bella, ma giunta al tramonto”. Ne ha anche per Allegri: “Non vedo una maturazione in prospettiva di questa squadra con questo allenatore”. Una stroncatura dunque netta per il tecnico bianconero, che ora dovrà necessariamente ripartire dalla partita con la Salernitana.