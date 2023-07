Bonucci-Napoli, Paolo Del Genio non ci sta: “Mi rifiuto categoricamente! Se dovesse accadere…”

Nel mese di luglio l’attenzione è tutta sul calciomercato. Uno dei casi più eclatanti degli ultimi giorni è sicuramente l’esclusione di Leonardo Bonucci dalla Juventus. Il calciatore bianconero è stato accostato a diversi club e, tra questi, di sarebbe anche il Napoli. L’ipotesi è tuttavia impossibile, così come sottolineato, ai microfoni di Telecapri, da parte del giornalista Paolo Del Genio: “Bonucci al Napoli è sicuramente un’ipotesi impossibile. Il difensore bianconero non sarà allenato da Rudi Garcia“.

“Ma, qualora dovesse accadere una cosa del genere, interrompo la trasmissione per dieci giorni. Mi rifiuto categoricamente di sentire una cosa del genere, se viene Bonucci non vado più a vedere il Napoli“. Da queste dichiarazioni si capisce come Paolo Del Genio non voglia il difensore della Juventus al Napoli. Addirittura sarebbe pronto a non andare più allo stadio smettendo di fare il giornalista della sua trasmissione per dieci giorni.