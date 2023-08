Bonucci-Union, ecco come la Juve aiuta la trattativa

Le negoziazioni per cedere Leonardo Bonucci in Germania all’Union Berlino sembrano quasi agli scoccioli, con il giocatore intrigato dalla possibilità di questa nuova avventura

Fuori dai piani della Juventus per la prossima stagione, il futuro di Leonardo Bonucci è lontano da Torino. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2024, il difensore centrale viterbese potrebbe chiudere la sua carriera in Serie A. Lazio e Inter sono in lizza per acquistare il difensore veterano.

In concomitanza con la sua 500esima partita con la Juventus, Leonardo Bonucci ha confermato che la prossima stagione sarà l’ultima della sua carriera professionale: “Quando smetterò di giocare l’anno prossimo, sarà la fine di un’era difensiva, di un modo di difendere all’italiana. Sono orgoglioso di essere in cima alla lista dei grandi”.

Grossi cambiamenti

Tuttavia, i cambiamenti di potere alla Vecchia Signora hanno condizionato i piani del difensore italiano. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, il futuro del viterbese è chiaro: la Juventus non punta su Bonucci. Libero nel 2024, il pluripremiato difensore centrale dovrà concludere la sua carriera lontano dai bianconeri.

Tuttavia, la stima di Bonucci in Italia rimane alta. Fuori dalla rosa della Juventus per il pre-campionato, il 36enne difensore è all’attenzione sia della Lazio che dell’Inter, che attendono la possibilità di acquistare un difensore esperto senza pagare una tassa di trasferimento. Se il trasferimento dovesse avvenire in Germania i bianconeri potrebbero aiutare parzialmente con l’ingaggio pesante da 3.5 milioni, con i tedeschi che pagherebbero almeno 2 milioni di euro. Il tempo stringe, ma Bonucci sembra correre verso la Bundes.