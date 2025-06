Bonus 200 euro per le bollette di luce e gas: a chi spetta e come ottenerlo

Per quanto riguarda le utente di luce e gas, il mese di luglio un aiuto per i consumatori: partono i primi pagamenti del bonus bollette da 200 euro, una misura una tantum varata per aiutare le famiglie che affrontano il caro energia. Ma come è possibile ottenere il bonus e a chi spetta?

BONUS BOLLETTA – Questo bonus rientra nella riforma bollette varata dal governo Meloni lo scorso febbraio e per ottenerlo è necessario avere un isee non superiore ai 25.000 euro. Questo contributo va ad affiancarsi al bonus social, quest’ultimo previsto per le famiglie in possesso di un isee non superiore di 9.530 euro, la soglia si alza a 20mila euro per quelle famiglie che hanno più di tre figli a carico. Per questi ultimi, quindi, i 200 euro si sommano al bonus sociale ordinario.

È quindi probabile che per il bonus 200 euro sia stato già erogato ai percettori del bonus sociale, dato che l’Inps è già in possesso della lista dei beneficiari. I due aiuti sono cumulabili fino a un massimo di 500 euro.

Come nel caso del bonus sociale, anche per quest’ultimo contributo non è prevista alcuna domanda da presentare. È necessario, infatti, presentare una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere l’Isee aggiornato.

Per chi pensa di poter beneficiare di questo bonus, è ancora in tempo per presentare una DSU. Il termine ultimo per richiedere l’Isee è entro il 31 dicembre 2025.