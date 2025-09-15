Bonus auto elettriche, piattaforma attiva dal 15 ottobre: come richiederlo

Autunno è alle porte e con sé porterà una serie di nuovi incentivi rivolti alle famiglie in difficoltà economiche. Tra le agevolazioni in arrivo c’è il bonus auto elettriche, per cui il Governo ha stanziato 597 milioni di euro, e sarà possibile richiederlo il 15 ottobre, quando sarà attiva la piattaforma.

CHI PUÒ RICHIEDERLA? – Per poter richiedere questo incentivo è necessario non superare l’Isee non deve superare la soglia dei 40mila euro annui. L’importo del bonus, invece, varia in base alla fascia dell’indicatore del modello Isee. Ad esempio, sono previsti 11mila euro per chi non supera i 30mila, mentre 9mila euro per la fascia tra i 30mila ai 40mila euro.

Per poterlo ottenerlo, inoltre, è necessario rottamare un’auto con motore fino a Euro 5, acquistare un’auto elettrica dal valore massimo di 35mila euro iva esclusa (42.700 euro iva inclusa) e risiedere in un’area urbana funzionale individuata dall’Istat. Lo sconto sarà concesso durante la fase d’acquisto e non potrà quindi essere cumulabile con altri contributi.

A poter usufruire di tale bonus sono anche le microimprese, per cui viene coperto fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, con un massimale di 20mila euro.

QUANDO SI POTRÀ RICHIEDERE? – Da giovedì 18 a domenica 22 settembre, i concessionari avranno la possibilità di accreditarsi per poter aderire al programma di incentivi. I venditori, i concessionari, i soggetti interessati dovranno registrare i propri punti vendita e caricare i veicoli che rientrano nel bonus, seguendo le indicazioni contenute in un elenco ufficiale che sarà pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prima del 18 settembre.

Per poter richiedere il bonus, invece, sarà necessario attendere il 15 ottobre, quando verrà attivata la piattaforma online Sogei.