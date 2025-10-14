Bonus auto elettriche, slitta il click day: come funziona l’incentivo

Da quanto comunicato nelle ultime ore, slitta il click day, previsto per domani 15 ottobre, per accedere agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Per poter usufruire del bonus è necessario essere in possesso di specifici requisiti. Di seguito tutte le informazioni utili.

SLITTATO IL CLICK DAY – Come già anticipato nei mesi scorsi, era previsto per domani, mercoledì 15 ottobre, l’apertura della piattaforma Sogei, alla quale è necessario iscriversi per poter richiedere l’incentivo. Attraverso una newsletter giunta agli interessati, è stata annunciata la posticipazione dell’apertura.

Nel frattempo, le fonti del ministero hanno così spiegato: “domani mercoledì 15 ottobre verrà pubblicato un tutorial con le istruzioni per i cittadini. Non c’è nessuno slittamento. Si è sempre parlato di circa 30 giorni dopo l’apertura per i concessionari, che è stata il 23 settembre”.

Al momento, non sono stati resi i motivi dietro tale decisione e la data precisa del nuovo click day. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi comunicati ufficiali.

CHI PUÒ RICHIEDERLA? – Per poter richiedere questo incentivo è necessario non superare l’Isee non deve superare la soglia dei 40mila euro annui. L’importo del bonus, invece, varia in base alla fascia dell’indicatore del modello Isee. Ad esempio, sono previsti 11mila euro per chi non supera i 30mila, mentre 9mila euro per la fascia tra i 30mila ai 40mila euro.

Per poterlo ottenerlo, inoltre, è necessario rottamare un’auto con motore fino a Euro 5, acquistare un’auto elettrica dal valore massimo di 35mila euro iva esclusa (42.700 euro iva inclusa) e risiedere in un’area urbana funzionale individuata dall’Istat. Lo sconto sarà concesso durante la fase d’acquisto e non potrà quindi essere cumulabile con altri contributi.

A poter usufruire di tale bonus sono anche le microimprese, per cui viene coperto fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, con un massimale di 20mila euro.