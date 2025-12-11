Bonus Bollette: previsto bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie

All’interno dell’ultima bozza del decreto energia è stato aggiunto un nuovo bonus, previsto per il 2026, per le famiglie vulnerabili. Si parla di un contributo straordinario annuo di 55 euro sulle bollette della luce.

BONUS BOLLETTE – Il contributo è previsto per le famiglie con un Isee fino a 15.000 e con famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro. Si stima che a beneficiare di questo nuovo bonus saranno circa 4,5 milioni di nuclei familiari.

Un contributo potrebbe arrivare anche per le piccole e medie imprese (PMI) ottenuto tramite la riduzione degli oneri di sistema (quelli destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili).

Nonostante l’obiettivo con questo bonus di ridurre il disagio dovuto con il caro-bollette, per il Codacons il problema non si risolverebbe così: “è giusto aiutare le famiglie più fragili, ma la strada dei bonus non può essere l’unica percorribile per abbattere la spesa energetica degli italiani. Per gli utenti vulnerabili nell’ultimo trimestre del 2025 le tariffe della luce risultano ancora superiori dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, e addirittura rispetto alla fine del 2020 oggi la bolletta della luce sul mercato regolato da Arera è più alta del 49,7%”.