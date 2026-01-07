Bonus casa: nel 2026 si confermano le aliquote al 50% e al 36%

Come stabilito per il 2025, anche nel 2026 è stato confermato che per il Bonus Casa sarà prevista una detrazione del 50% per la prima casa e una del 36% per le seconde. Ad eccezioni di futuri cambiamenti, per il 2027 avverranno riduzioni sulle detrazioni.

CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2025 – Per quanto riguarda alle agevolazioni sulla casa, è stata approvata la proroga per la Legge di Bilancio 2026 della Camera dei Deputati con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti. Si confermeranno, quindi, le aliquote del 2025.

Sul fronte edilizio, quindi, nel 2026 il bonus prevederà le detrazioni del 50% per ristrutturazioni sulla prima casa e al 36% sulle altre. Per quanto riguarda l’ecobonus per interventi di efficienza energetica con detrazione al 50% per la prima casa e al 36% sulle altre.

Come già accennato in precedenza, potrebbero esserci delle riduzioni delle aliquote per il 2027. È previsto che la detrazione sulla prima casa scenderà al 36%, mentre per le seconde case sarà il 30%.