Bonus dei siti scommesse online si intensificano dopo il calo di utenti a marzo 

Con la riapertura delle agenzie di scommesse, il betting online registra un calo ma aumentano le promozioni

Dopo due anni di crescita costante i dati relativi al gioco sui migliori siti scommesse hanno fatto registrare una flessione. Si tratta di un lieve calo, non del tutto inatteso, dato che lo scenario del gioco sta progressivamente ritornando alla normalità pre-Covid. Per il mese di marzo 2022, i dati delle scommesse online hanno fatto registrare una spesa di 127,5 milioni di euro, un 2,53% in meno rispetto al mese di febbraio.

Se andiamo a guardare i dati dello scorso anno, nel mese di marzo erano stati raccolti 130,8 milioni di euro, dunque il 2,52% in più rispetto agli ultimi dati. Gli operatori del betting online, non sono stati sorpresi da questa flessione, determinata dalla riapertura delle sale scommesse, che nel marzo 2021 erano chiuse. Se si prendono in considerazione i dati sulle scommesse in agenzia, si noterà che nel primo trimestre è stata registrata una spesa pari a 243,5 milioni, che indica che il settore sta cominciando a respirare dopo due anni di gravi difficoltà.

Dal canto loro i siti di betting online non intendono rinunciare ai nuovi giocatori guadagnati nel periodo di pandemia. Infatti questo è il momento in cui vengono offerti i migliori bonus di benvenuto sui siti scommesse. Si tratta di proposte davvero interessanti sia per i nuovi utenti che per i vecchi giocatori: i bonus dei vari siti non sono mai stati così generosi.

Cosa offrono i siti scommesse con bonus

Chi decide di iscriversi in questo momento a un portale di betting potrà beneficiare di promozioni molto più vantaggiose, rispetto a qualche mese fa. I siti scommesse con bonus di benvenuto infatti stanno affilando le armi per fare concorrenza alle agenzie di betting tradizionali. La riapertura dopo quasi due anni di stop, ma soprattutto la fine delle restrizioni anti-contagio, è stata accolta con entusiasmo al pari delle riaperture in altri settori, ugualmente danneggiati dalla pandemia. E le promozioni dei siti scommesse sono un ulteriore effetto positivo della fine dell’emergenza.

Mai come in questo momento infatti è possibile trovare sui migliori siti scommesse bonus gratis, bonus sul primo deposito e promozioni innovative. Ad esempio bonus sulla prima scommessa, indicati anche come “prima scommessa sicura”, bonus cashback che rimborsano le giocate perdenti e promozioni fedeltà per incentivare i giocatori già iscritti. Tutte queste promozioni, che siano rivolte ai nuovi utenti o ai vecchi giocatori, rappresentano un valore aggiunto del gioco online, che si cumula agli altri vantaggi dei siti scommesse.

I vantaggi del betting online

I siti scommesse con bonus di benvenuto offrono altri vantaggi oltre alle promozioni. Ad esempio il fatto di essere sempre accessibili e non soggetti ad orari, come le classiche agenzie sul territorio. Attraverso un conto di gioco online è possibile piazzare le proprie puntate in ogni momento, scommettere in tempo reale su eventi in corso, tenere sotto controllo il proprio conto di gioco e gli esiti delle giocate.

Oltre ai migliori bonus, i siti scommesse offrono ai giocatori tantissime risorse gratuite. Ad esempio danno la possibilità di seguire in diretta streaming gli eventi sportivi su cui si è piazzata una scommessa, forniscono dati, statistiche, informazioni e playscore aggiornati continuamente. Offrono tutta una serie di modalità di betting che possono incontrare le preferenze dei giocatori, calibrandosi sulle loro scelte di gioco. Forniscono portali di gioco trasparenti da un punto di vista delle informazioni, delle quote e dei regolamenti.

I vari siti di betting sono facili da usare e sono accessibili anche da dispositivi mobili. Basta registrarsi e scaricare l’applicazione dedicata alle scommesse sportive e si potrà cominciare a puntare ovunque ci si trovi.

L’importanza della legalità

Il riferimento ai siti di scommesse con bonus riguarda esclusivamente i portali di gioco legali. Si tratta di operatori di gioco italiani e internazionali che propongono scommesse sportive con regolare licenza per il gioco a distanza in Italia. Tale licenza, detta comunemente “AAMS”, è assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e assicura che questi siti offrano portali di gioco sicuri e che rispettino le regole vigenti in Italia in materia di betting.

Nonostante la lista dei siti di scommesse legali sia lunga e offra possibilità di gioco per tutti i gusti, il mercato delle scommesse illegali è più fiorente che mai. Quello del gioco sommerso è un settore in mano alla criminalità organizzata con volumi di gioco che si attestano attorno ai 20 miliardi di euro annui. Inutile dire che le scommesse illegali, oltre che essere fuorilegge, espongono a rischi di vario tipo e non offrono alcuna garanzia ai giocatori.