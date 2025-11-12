Bonus elettrodomestici, dal 18 novembre il click day: come fare domanda

Manca meno di una settimana al tanto click day per ottenere il bonus elettrodomestici. Dal 18 novembre, infatti, sarà possibile richiedere l’incentivo che prevede lo sconto di 100 euro (fino a 200 euro per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro) per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica rottamandone uno vecchio.

QUANDO SARÀ IL CLICK DAY – Da quanto emerso nei giorni scorsi, il tanto atteso click day per richiedere l’incentivo per gli elettrodomestici avrà inizio da martedì 18 settembre. Sebbene non sia arrivata la conferma ufficiale da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, non c’è stata nemmeno alcuna smentita.

Il bonus può raggiungere un valore di massimo 200 euro per nucleo familiare, sotto forma di sconto in fattura da parte del venditore. Riguarderà elettrodomestici come di lavatrici, lavasciuga, forni, cappe, piani cottura, asciugabiancheria, frigoriferi e congelatori ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea.

L’incentivo copre il 30% della spesa, fino ad un massimo di 100 euro, 200 in caso i Isee inferiori ai 25mila euro. In totale sono presenti 48,1 milioni di euro di risorse.

COME RICHIEDERLO – È possibile richiedere il bonus per un singolo prodotto per nucleo familiare, registrandosi ramite l’app IO o dal sito web https://bonuselettrodomestici.it/utente accedendo con Spid o carta d’identità elettronica (Cie). Sarà possibile fare richiesta fino a quando saranno disponibili le risorse. Una volta esaurite, verrà creata una lista d’attesa che scorrerà per sfruttare eventuali pratiche che non andranno a buon fine, e saranno gestite in ordine cronologico.