Bonus elettrodomestici, fino a 200 euro di voucher: come richiederlo

È finalmente disponibile il nuovo bonus elettrodomestici per aiutare le famiglie italiane a sostituire i loro vecchi dispositivi con nuovi a basso consumo energetico. In un primo momento questo incentivo riguarderà i produttori e venditori e poi, probabilmente a novembre, sarà possibile richiederlo.

BONUS IN ARRIVO – Come già anticipato da Il Sole 24 Ore, le regole sono presenti in due decreti direttoriali del ministero delle Imprese e del made in Italy. Inoltre, sono presenti anche i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, da poter usufruire anche in via telematica.

Il bonus può raggiungere un valore di massimo 200 euro per nucleo familiare, sotto forma di sconto in fattura da parte del venditore. Riguarderà elettrodomestici come di lavatrici, lavasciuga, forni, cappe, piani cottura, asciugabiancheria, frigoriferi e congelatori ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea.

L’incentivo copre il 30% della spesa, fino ad un massimo di 100 euro, 200 in caso i Isee inferiori ai 25mila euro. In totale sono presenti 48,1 milioni di euro di risorse.

COME RICHIEDERLO – È possibile richiedere il bonus per un singolo prodotto per nucleo familiare, registrandosi ramite l’app IO o dal sito web https://bonuselettrodomestici.it/utente accedendo con Spid o carta d’identità elettronica (Cie). Sarà possibile fare richiesta fino a quando saranno disponibili le risorse. Una volta esaurite, verrà creata una lista d’attesa che scorrerà per sfruttare eventuali pratiche che non andranno a buon fine, e saranno gestite in ordine cronologico.