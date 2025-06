Bonus giovani, aggiornati i requisiti: ecco cosa è cambiato

Dal 1° luglio 2025 entra in vigore una novità significativa per il bonus giovani, l’incentivo pensato per favorire l’occupazione stabile degli under 35. Nei giorni scorsi l’Inps ha aggiornato i requisiti per poter rientrare nel bonus giovani.

AGGIORNATI I REQUISITI – Rispetto ai requisiti decisi in precedenza, ora chi assume i giovani dai 18 ai 35 anni, mai impiegati con contratto a tempo indeterminato, potrà ottenere uno sconto del 100% sui contributi fino a 500 euro al mese (650 euro nelle Regioni del Sud). Ma, da luglio, si dovrà dimostrare che il numero di dipendenti dell’azienda cresce realmente. In caso contrario, il bonus verrà revocato.

Il requisito si basa sul confronto tra i dipendenti del mese in cui si fa l’assunzione e la media occupazionale dei 12 mesi precedenti. Esclusi dal conteggio solo dimissioni, pensionamenti, invalidità o licenziamenti per giusta causa.

COSA RICHIEDERLO – La richiesta si presenta sul portale Inps tramite il modulo online, che dal 1° luglio sarà aggiornato con la nuova dichiarazione sull’aumento occupazionale. Per i bonus del Sud, la domanda va presentata prima dell’assunzione; negli altri casi, anche dopo.

L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, ma solo per imprese in regola e senza recenti licenziamenti economici. Non è cumulabile con altri sconti contributivi, ma è compatibile con la maxi-deduzione Irpef.