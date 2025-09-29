Bonus sport 2025: come richiederlo e come ottenerlo

A partire dalle ore 12 di oggi lunedì 29 settembre 2025, fino ad esaurimento disponibilità, è possibile fare richiesta per il nuovo Bonus sport. Si tratta di un contributo finalizzato nell’aiuto delle famiglie per le attività sportive per i minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

CHI PUÓ RICHIEDERLO – Come già anticipato, l’incentivo è rivolto alle famiglie con figli a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni con un isee minorenni in corso di validità pari o inferiore a 15mila euro. L’isee minorenni coincide con l’isee ordinario se i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati. Differisce in caso di nuclei familiari monoparentali o se i genitori del bambino non sono conviventi né coniugati.

Inoltre, è necessario che le famiglie non abbiano già ricevuto altri benefici, sovvenzioni, contributi, agevolazioni fiscali o forme di sostegno economico-finanziario per le stesse finalità da parte di enti regionali, provinciali o comunali. È possibile fare domanda per un massimo di due figli a nucleo.

IL CONTRIBUTO – Per ogni ragazzo può essere riconosciuto un solo contributo di 300 euro, che potrà essere utilizzato per una sola attività sportiva. L’attività dovrà essere svolta con cadenza minima bisettimanale. Il contributo sarà versato direttamente all’ente organizzatore del corso, suddiviso in tre tranche: il 30% all’avvio delle attività, il 40% a metà percorso – dopo aver verificato la frequenza effettiva del minore – e il restante 30% al termine del corso, previa ulteriore conferma della partecipazione.

COME RICHIEDERLO – È possibile presentare la domanda attraverso il portale https://avvisibandi.sport.governo.it, accendendo tramite Spid o Cie.