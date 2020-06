Bonus vacanze, 500 euro per le famiglie: come si ottiene e come utilizzarlo

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio il Governo ha dato ai cittadini la possibilità di usufruire del bonus vacanze, misura volta ad agevolare le famiglie che hanno visto calare i propri redditi durante il lockdown e dare una mano al settore del turismo, fortemente danneggiato dalla pandemia.

COME RICHIEDERLO – Il bonus vacanze sarà utilizzabile a partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020. Per richiederlo serviranno un Isee aggiornato (non superiore ai 40mila euro), un’identità digitale e un’app, che sarà lanciata a metà giugno dal ministero dei Beni culturali e del Turismo. L’app registrerà i dati del beneficiario e fornirà un Qr Code per utilizzare il bonus.

CIFRE – L’importo stabilito varia a seconda dei casi: 150 euro per i single, 300 per le coppie e 500 per i nuclei familiari da tre componenti in su. Per le strutture alberghiere non sarà obbligatorio aderire all’iniziativa, di conseguenza il bonus potrà essere utilizzato soltanto in quegli alberghi, villaggi, B&B che lo consentiranno.

BONUS NON FRAZIONABILE – Non sarà possibile utilizzare il bonus in strutture diverse, la cifra dovrà necessariamente essere spesa per intero e una sola volta. L’80% dell’importo sarà usato come sconto nelle strutture aderenti, mentre il restante 20% sarà scaricabile dall’Irpef del 2021.

Le strutture che presteranno consenso otterranno il rimborso dello sconto effettuato ai clienti sotto forma di credito di imposta, da usare in compensazione subito oppure da cedere a terzi o eventualmente alle banche.