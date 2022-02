Boom d’iscrizione al corso di tricopigmentazione

Con il crescente mercato del lavoro intorno al settore della bellezza, anche il panorama italiano si sta sviluppando maggiormente. Anche grazie a tutte le professioni digitali e alla digitalizzazione si ha una maggiore informazione su ciò che viene offerto dal mercato.

Non da meno sono i corsi che riguardano la tricopigmentazione del cuoio capelluto, dato che di recente ha visto un boom di iscrizioni al corso e per questo motivo è opportuno sapere di che cosa si tratta, come si suddivide un corso e quali sono le specializzazioni possibili. Lo scopriremo in questa ampia guida dando uno sguardo completo al mondo della tricopigmentazione.

Corsi di tricopigmentazione: cosa è?

Questa è una tecnica di dermopigmentazione dei capelli, dove il dermopigmentista (o tricopigmentista) va ad iniettare dei pigmenti asettici e biodegradabili all’interno del cuoio capelluto del paziente in modo da poter rimediare alla perdita dei capelli vedi esempi sul sito https://tricohair.info/

Il risultato sta in una testa colma di bulbi piliferi del tutto replicati, con naturalezza e precisione. Esistono molte tecniche di dermopigmentazione dei capelli che cambiano sempre in base alla tipologia di calvizie e di tutte le eventuali cicatrici.

Ad oggi il mondo che riguarda la tricopigmentazione entra a far parte del mercato di tutte le nuove professioni, tanto che in molti hanno pensato di iscriversi e di frequentare dei corsi di tricopigmentazione professionalizzanti. Per questo motivo è anche opportuno sapere quali possano dei validi corsi e che cosa comportano per essere considerati seri ed affidabili.

Il team migliore è quello che si avvale di tricopigmentisti specializzati e certificati, che provengono anche da scuole professionali straniere. Per cui, diventare tricopigmentista specializzato non è semplice, ma diviene una responsabilità, prima di tutto. Perché il cliente necessita di recuperare la propria autostima e anche di piacersi di più.

Corso tricopigmentazione come funziona?

Per cominciare a frequentare il corso, bisogna sapere anche che cosa include, in modo da essere certi del percorso che si vuole intraprendere. Di solito un programma di un corso trico si divide così:

Cos’è la tricopigmentazione; Differenze tra tatuaggio e tricopigmentazione; Istologia dell’epidermide (ovvero la struttura e la composizione); La strumentazione del tricopigmentista (quindi tricodermografo, aghi, pigmenti); Analisi del cliente (tutto il fattore da dover analizzare nel cliente); Le tonalità da usare e la Scala delle tonalità; Le tipologie di volti e tratti somatici; Hairline (la progettazione e lo sviluppo attaccatura dei capelli); Sfumatura (ovvero la disposizione dei pigmenti); La tecnica (metodologia di innesto); Prima sessione (teoria e pratica); Seconda sessione (teoria e pratica); Terza sessione (teoria e pratica); Cicatrici (eventuale copertura e tipologie); Ritocco (per tutti i trattamenti già avvenuti); Le tipologie di trattamento (riguardanti tutti i tipi di calvizie).

Di solito la durata di un corso ha 24 ore di teoria e di pratica, non ci sono dei prerequisiti per l’accesso al corso, l’importante è che si abbia la voglia di diventare un tricopigmentista specializzato.