giovedì, Settembre 11, 2025
Borriello, il giovane con la “10” del Napoli pronto ad esplodere

Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Salvatore Borriello sembra essere il prossimo giovane calciatore pronto ad emergere dalle giovanili dei partenopei. Il classe 2006 sta iniziando a stupire tutti dalle parti del capoluogo partenopeo e presto potrebbe diventare un talento della prima squadra

Il giovane con la 10 del Pibe

Nessun paragone, solo un dato di fatto. Il numero 10 del Napoli è stato ritirato in onore del “Pibe de oro” Diego Armando Maradona, ma nelle giovanili partenopee continua ancora a girare.

Nella Primavera degli azzurri, infatti, ad indossarla è Salvatore Borriello. Il giovane classe 2006 sta stupendo tutti in Primavera e si spera possa diventare un elemento ottimo per la prima squadra. Nessun paragone, quindi, con Diego Armando Maradona ma solo un dato numerico interessante.

Chi è Salvatore Borriello?

Salvatore Borriello è nato il 18 gennaio 2006 a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Attualmente gioca nel Napoli Primavera come esterno di sinistra, anche se può ricoprire anche ruoli come trequartista o seconda punta. È alto 168 cm e il suo è un destro per il piede. Si è formato calcisticamente nelle scuole calcio locali, iniziando con il Real Poggio Murialdo (2010-2011) e proseguendo con il Real Casarea (2011-2020), una delle realtà più importanti per il calcio giovanile a Napoli. Si spera possa diventare davvero un fuoriclasse per il contesto partenopeo.

Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
