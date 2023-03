Borseggiatrice con 9 figli tra Milano e Roma: “riesco a guadagnare fino a 1000€ al giorno”

“Fino a 1000 euro in un giorno grazie agli scippi.”: questa la cifra che una giovane borseggiatrice bosniaca ha confessato di guadagnare grazie ai furtarelli commessi nelle metropolitane tra Milano e Roma.

Ana (nome di fantasia) ha raccontato la sua vita in un’intervista al Corriere della Sera durante la quale ha ammesso di avere molti sensi di colpa ma di non riuscire a cambiare: “Mantengo io la famiglia, mando i soldi a casa in Bosnia e non sono pochi. Fino a 1000 euro, anche se 500 sono già una fortuna visto che la gente non gira più col contante. Io però ho pazienza, 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera” ha spiegato la 29enne.

Ana ha raccontato che è stata sua zia a “insegnarle il mestiere” quando aveva appena 13 anni: la sua strategia consiste nel studiare le prede e appostarsi vicino ai distributori automatici di biglietti per vedere dove ripongono i portafogli una volta pagato il biglietto.

Poi, usando una tecnica consolidata, si sfila il giubbotto, lo porta al braccio e nasconde la mano con cui frugherà poi nella borsa della vittima alla ricerca del portafogli o di un cellulare.

Borseggiatrice bosniaca racconta la sua vita al Corriere: “Non so fare niente eccetto rubare, a volte ho i sensi di colpa”

La 29enne, che ha 9 figli, si sposta continuamente tra Roma (dove abita con il marito) e Milano, dove vive in un appartamento di via Niguarda con altre ragazze che lei chiama “colleghe di scippi”:

“Mi sposto in treno perchè non ho la patente” ha spiegato Ana, confidando che nonostante gli alti guadagni ottenuti con gli scippi la sua vita sociale non è un granché:

“Mio marito è molto geloso..il massimo che mi concedo è qualche cena fuori. Se potessi tornare indietro scapperei. Ma adesso dove vado? Ho 9 figli, non so fare niente. Sono semi analfabeta. L’unica cosa che so fare decentemente è rubare. A volte ho i sensi di colpa”.