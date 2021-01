Bosco a Radio Bianconera: “La Juve oltre a Scamacca ha chiesto informazioni per altri 2 giocatori del Sassuolo”

La Juve cerca un attaccante, ma non solo. Le parole del noto giornalista

Il mercato di gennaio della Juventus entra nel vivo, i bianconeri cercano un attaccante da inserire nella rosa di Pirlo e dopo il “no” di Fabio Quagliarella stanno virando su Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 attualmente al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.

A soffermarsi sul momento Juve e sulle trattative in casa bianconera ci ha pensato il giornalista Andrea Bosco, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di Due in Bianconero. Ecco le dichiarazioni:

“Gli infortuni? È un vero peccato che Dybala si sia fatto male, io francamente avevo visto che col Sassuolo aveva una gamba assai diversa dalle ultime prestazioni dell’ultimo mese. Mi sembrava sulla via del recupero fisico, questo nuovo stop mi dispiace.

Leggo che l’Atalanta fa delle richieste importanti per Gomez, ma dovendo rinunciare per 20-30 giorni a Dybala fossi nella dirigenza cambierei l’obiettivo per l’attacco: più che un centravanti prenderei un giocatore che possa garantire le stesse caratteristiche di Dybala.

Scamacca? Si sta lavorando sulla formula con cui portare a Torino il giocatore, ho letto che la formula sarebbe simile a quella adottata per Morata, però mi risulta da altre fonti che la Juventus vorrebbe avere una dilazione rispetto ai 18 mesi, quindi saldare la cifra in almeno 24 mesi. A me risulta che la Juventus, oltre che su Scamacca, abbia chiesto informazioni al Sassuolo anche su altri due giocatori: uno è Locatelli, l’altro è Traoré che ieri sera ha fatto un’impressione estremamente positiva a Pirlo”.