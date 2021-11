Bosco “La Juventus vuole chiudere delle grandi operazioni”

Bosco, agente di Mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti alla trasmissione “Si gonfia la rete” di Tele A

Tra una notizia e l’altra, la prossima sessione di mercato già inizia a prender forma. Christian Bosco ne parla ai microfoni di “Si gonfia la rete”, mettendo in mezzo anche la Juventus.

“Mi è arrivata una clamorosa notizia di calciomercato inerente alla società capitanata da Andrea Agnelli. La dirigenza della Vecchia Signora è intenzionata a chiudere delle grandi operazioni” queste le sue parole, ma di cosa parla nello specifico?

L’agente rincara la dose aggiungendo “Se la Juventus si avvicinerà al terzetto di testa, già a gennaio proverà a prendere sia Vlahovic che Pogba. Si tratta di una notizia molto preoccupante anche per i tifosi del Napoli. Sono due operazioni che, vi assicuro, stanno provando a fare”.

Il Napoli è preoccupato

Se la notizia avesse del vero, i Partenopei potrebbero seriamente iniziare a preoccuparsi. L’infortunio di Osimhen è capitato nel momento più sbagliato e la sconfitta in casa dell’Inter lascia molti, troppi interrogativi.

Se la Juventus dovesse affondare il doppio colpo, come detto da Bosco, ci ritroveremmo davanti ad un pericoloso risvolto per le attuali teste della classifica. E’ vero che la Juventus attualmente non esalta così tanto, ma l’impatto di due giocatori del genere in una squadra già difensivamente ben attrezzata non è da sottovalutare.

Un allenatore come Allegri potrebbe tranquillamente trasformare in oro le due operazioni, insidiando tutte le prime della classe. Una cosa è certa, il Napoli ora dovrà far fronte all’emergenza offensiva. Osimhen sembra esser più grave del previsto e potrebbe saltare anche la Coppa D’Africa.