Bosnia, trovati 31 bambini nascosti in una casa: otto arresti

Trentuno bambini sono stati scoperti nascosti in una casa a Brčko, nella Bosnia Erzegovina settentrionale, portando alla luce una rete di traffico di esseri umani. La notizia giunge dopo l’arresto di otto persone, accusate di far parte di un’organizzazione internazionale dedita allo sfruttamento e traffico di minori.

Secondo le prime informazioni, i bambini, di età compresa tra pochi mesi e 12 anni, erano stati rinchiusi nell’abitazione da un gruppo di individui. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato i minori e prontamente avviato i soccorsi. Attualmente, i bambini sono al sicuro e sotto la supervisione della Croce Rossa. Tra le persone interrogate figura anche la proprietaria dell’appartamento in cui sono stati trovati. Le indagini sono ancora in corso, e gli arrestati dovranno fornire spiegazioni su quanto accaduto.

La Procura distrettuale di Brčko ha annunciato l’apertura di un’inchiesta e ha dichiarato che “dopo aver ricevuto la notifica dalla Polizia distrettuale di Brčko, la Procura distrettuale di Brčko ha immediatamente aperto un caso e sono in corso intense azioni investigative e vengono adottate tutte le misure e le azioni disponibili per chiarire completamente questo evento”. Si cerca di capire se i bambini siano coinvolti anche in altre indagini in corso, visto che nel 2023 la Bosnia Erzegovina ha registrato 26 condanne per crimini legati alla tratta di esseri umani, come riportato dal Rapporto sulla tratta di esseri umani in Bosnia Erzegovina.

La polizia ha confermato che tra gli arrestati ci sono Zahida Djogo, proprietaria dell’abitazione, e Viktorija Viki Popovic, una donna che sembrava occuparsi dei bambini. Popovic, nata a Roma ma residente tra Banja Luka e Brčko, potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella gestione dei minori. Alcuni dei bambini trovati avevano passaporti croati, ma le autorità hanno precisato che nessuno risultava segnalato come scomparso in Croazia. Tuttavia, si sospetta che i documenti possano essere falsificati, e le indagini sono in corso per verificare la loro autenticità.

Sembra che la maggior parte dei bambini provenga dalla comunità rom, e la polizia ha definito il caso particolarmente complesso, con l’aiuto di Europol nelle indagini. Al momento, non si escludono ulteriori arresti, mentre le autorità croate e bosniache collaborano per identificare con precisione i minori e comprendere il contesto in cui si trovavano.