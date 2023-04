Bounou vuole andar via da Siviglia, c’è la Roma?

Il portiere marocchino del Siviglia, Bounou, potrebbe lasciare la Spagna a fine stagione. Su di lui ci sarebbe anche la Roma

Bono, il famoso portiere marocchino, è stato relegato sulla panchina del Siviglia con l’arrivo di José Luis Mendilibar. Questa decisione ha generato malcontento nel giocatore, che per anni è stato uno dei migliori interpreti della Liga nel suo ruolo. Data la situazione, il suo agente ha già iniziato a cercare possibili destinazioni per lui, ricevendo l’interesse di diversi club sia in Spagna che all’estero.

Nella Liga il giocatore è nella lista degli obiettivi di tante squadre. Tra queste è compreso il Villarreal, che sta cercando di rafforzare la sua squadra di portieri attualmente composta da Pepe Reina. Inoltre ci sono anche la Real Sociedad, che sta cercando di fare concorrenza ad Álex Remiro, e il Valencia, che potrebbe essere considerato un’ipotesi remota a meno che il suo attuale portiere georgiano, Mamardashvilli, non lasci il club. Inoltre, ha suscitato l’interesse di club europei come Leeds United, West Ham, Milan e Roma.

Intanto Rui Patricio suona la carica

Intanto, l’attuale portiere, Rui Patricio, suona la carica per questo finale di stagione: “Dobbiamo continuare a vincere le partite, vogliamo giocare in Champions e dobbiamo continuare così.È un campionato dove tutte le squadre tatticamente sono abbastanza forti. È difficile giocare così, dobbiamo stare bene in partita ma per tutti i giocatori è un grande campionato. Dybala? È un grande giocatore che aiuta la squadra. Ha tanta qualità e aiuta“. Parole chiare, per ora si pensa alla stagione corrente.