Braccio di ferro Milik-De Laurentiis, la Roma pensa al piano B: Giroud e Jovic le alternative

Non accenna a sbloccarsi la trattativa per il passaggio di Arek Milik alla Roma. I giallorossi hanno trovato l’intesa sia con il giocatore che con il club di De Laurentiis, ma per chiudere l’affare l’attaccante dovrà risolvere i problemi legati ai diritti di immagine con il club partenopeo e la questione multa per l’ammutinamento contro Ancelotti.

La Roma è infastidita per quanto sta accadendo, stesso discorso per la Juventus, che attende il via libera dei giallorossi per portare Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo.

Il club capitolino non ha intenzione di aspettare a lungo, una prima punta serve come il pane e lo scialbo 0-0 di Verona l’ha ampiamente dimostrato. Ecco perché i giallorossi hanno iniziato a sondare altre piste.

La prima porta ad Olivier Giroud, centravanti del Chelsea e della nazionale francese, che può liberarsi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. La seconda è quella relativa a Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid, disposto a cederlo anche in prestito oneroso.

Non convince la pista Kean, ritenuto troppo giovane e inesperto per mantenere il peso dell’attacco giallorosso.