Braga-Napoli in Champions League: Garcia rischia l’esonero in caso di risultato negativo

Mancano poche ore alla partita del Napoli contro il Braga in Champions League e sembra già una gara d’ultima spiaggia per il mister Rudi Garcia, il quale rischierebbe seriamente un esonero in caso di risultato negato nell’esordio della massima competizione europea.

Il momento della squadra non sembra essere dei migliori e i tifosi iniziano già a scagliarsi contro Rudi Garcia. Anche i supporters partenopei chiedono già il suo esonero in quanto non vedono la possibilità di andare avanti con questo allenatore. A sorpresa anche il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a tale ipotesi per cercare di salvare la stagione.

Anche il presidente partenopeo, infatti, non sarebbe felice dell’attuale situazione ed avrebbe addossato al mister numerose responsabilità. Aurelio De Laurentiis si aspetta una reazione questa sera, se non ci sarà sarebbe pronto ad intervenire drasticamente ed esonerare l’allenatore.

Su Repubblica, Antonio Corbo ha scritto dopo il pareggio di Marassi: “Al Napoli manca l’atmosfera, dicono le voci di dentro. Aurelio De Laurentiis può rifare il Napoli. Com’era, e dov’era. Lo descrivono sabato sera furibondo. Si sente vittima di Garcia e della squadra: li martella di consigli, giudici, ordini. Teme forse che non lo ascoltino. Non basta neanche pensare che tutto dipenda dal cambio di allenatore, perché forse sarebbe andata così anche se fosse rimasto Spalletti”.