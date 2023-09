Braga-Napoli, le probabili formazioni: Garcia le cambia cinque, Osimhen rischia la panchina

In attesa del primo match di Champions League, il Napoli tira le somme delle prime quattro giornate di campionato che si sono chiuse con due vittorie, una sconfitta e un pareggio per gli azzurri.

In campo, per il momento, non abbiamo ancora visto il neo arrivato Natan che potrebbe esordire proprio contro il Braga. Secondo quanto rivelato ai microfoni di Campania Sport, il difensore brasiliano potrebbe essere schierato al fianco di Amir Rrahmani.

L’esordio in Champions League come allenatore del Napoli rappresenta un’importante sfida per mister Rudi Garcia. Il tecnico francese, infatti, potrebbe apportare qualche modifica sul fronte terzini con Mathias Olivera che potrebbe vestire la maglia da titolare sulla fascia sinistra.

Diversa, invece, la questione a centrocampo dove restano inamovibili Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, invece, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa, ovvero l’utilizzo dal primo minuto di Giovanni Simeone con Osimhen che si accomoderebbe in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Simeone.