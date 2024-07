Brahim Diaz in uscita dal Real: Roma e Tottenham ci pensano

Un paio di importanti club europei sono interessati alla firma dell’attaccante del Real Madrid e il giocatore in questione è Brahim Díaz.

Brahim Diaz è reduce da una superba stagione a livello individuale. Riportato a Madrid dopo aver affinato il suo talento in Italia con il Milan, il 24enne si è ritagliato un ruolo di primo piano nella squadra di Carlo Ancelotti.

In 44 presenze in tutte le competizioni, Brahim ha collezionato 12 gol e 9 assist, dimostrando di essere una figura importante nella doppietta nazionale e continentale dei Los Blancos. Eppure, nonostante ciò, il marocchino non è ancora considerato una prima scelta. Quando è in piena forma, Carlo Ancelotti tende a optare comunque per giocatori del calibro di Jude Bellingham e Vinícius Jr. in attacco.

Ritorno in Italia?

Non solo, ma con Arda Güler pronto a esplodere e Kylian Mbappé in arrivo, Brahim potrebbe trovarsi ancora più in basso nella classifica della prossima stagione. Di conseguenza, non dovrebbe sorprendere che club di tutto il continente abbiano iniziato a manifestare interesse per i suoi servizi.

Come riporta Foot Mercato, sia il Tottenham che la Roma hanno già iniziato a chiedere informazioni su un possibile accordo estivo per Brahim. La risposta, tuttavia, è stata bloccante sia da parte del club che del giocatore: “Il Real Madrid è stato molto chiaro su questo argomento: non ha assolutamente intenzione di separarsi da Brahim Diaz quest’estate. Lo stesso vale per il giocatore che si sente molto bene a Madrid e che vuole continuare a vestire la maglia madrilena anche nella prossima stagione”.