Branco in terapia intensiva, grave la situazione dell’allenatore calcistico

La situazione per l'ex calciatore Branco non è delle migliori. Infatti sembra si stia addirittura aggravando.

Un altro duro colpo per il mondo calcistico. Sembra infatti che “Branco” si trovi attualmente in terapia intensiva.

RICOVERO E PEGGIORAMENTO – Ex calciatore del Brescia e del Genoa, nonché campione del mondo nel 1994, è stato ricoverato qualche giorno fa. Branco, il cui vero nome è Claudio Ibraim Vaz Leal, è da allora intubato in un ospedale a Rio De Janeiro. Il Copa Star, per la precisione, nella parte sud della città.

Purtroppo ad oggi nessun miglioramento per giocatore, riconvertitosi in allenatore e coordinatore delle nazionali giovanili. Il 56enne sembra invece peggiorare drasticamente, tanto appunto da richiedere cure maggiori. Branco è stato quindi portato in terapia intensiva per ricorrere ad apparecchi di ventilazione artificiale.

FUTURO – Sul suo futuro nessuno si pronuncia, se non per affermare che è incerto. Attualmente è sedato ed è impossibile sapere quando ritornerà a respirare autonomamente.