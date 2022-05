Brekalo, Barak e Pasalic. Il Napoli pensa in grande

Il Napoli vorrebbe i tre giocatori per provare a puntare più in alto in campionato. Già avviati i contatti, con Brekalo che appare ben più concreto

I partenopei sono intenzionati al fare un mercato sontuoso, di grandi cambiamenti. I primi profili varati sono quelli di Brekalo, Barak e Pasalic. Per il giocatore del Wolfsburg sembra non ci sarà conferma al Torino – per volontà sua – e quindi potrebbe essere la prima scelta per un Napoli che punta in alto. Il croato interessa parecchio, ma non è il solo.

Anche Barak sembra essere tra i prescelti per rinforzare il Napoli, con l’Hellas Verona che vorrebbe circa 20 milioni. Pasalic è il nome nuovo su cui il Napoli vorrebbe buttarsi fortemente.

Tanta carne al fuoco

Barak e Brekalo sembrano essere piste caldissime, ma a scaldarsi potrebbe essere anche Mario Pasalic. L’ex Chelsea è paragonato dal proprio agente – che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss- a Michael Ballack che tanto bene ha fatto proprio con il Chelsea.

L’obiettivo del Napoli sembra essere dichiarato: migliorare una rosa che già ha reso bene in questa stagione. Intanto, sembra esservi una brusca frenata sulla trattativa per Mathias Olivera. Secondo alcune fonti, i partenopei non sarebbero convinti di pagare i 20 milioni di euro della clausola e potrebbero buttarsi a capofitto su Cambiaso del Genoa. Aurelio De Laurentiis ha tracciato una linea guida semplice e chiara: sostenibilità economica e colpi intelligenti. L’impressione però è quella di un Napoli che vuole pensare in grande, specialmente per non sfigurare in Champions League.