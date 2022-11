Bremer, a Giugno il PSG ci proverà

Secondo quanto filtra, la Juventus potrebbe ritrovarsi il PSG a provarci per Bremer. Il brasiliano piace e non poco

La retroguardia bianconera è tra le migliori del campionato italiano e se funziona è anche merito di Gleison Bremer. Che il brasiliano giochi bene non è di certo una novità, specialmente perché la Juventus lo ha acquistato in estate dopo due stagioni ottime con il Torino.

Il calciatore brasiliano sembra essere tornato nel mirino, però, delle big europee. Ora c’è una nuova contendente, che già in estate sembrava poter provare a prendere il calciatore dal Torino. I bianconeri hanno vinto quest’estate, ma sembra poter esserci un ritorno di fiamma. La Juventus, però, sarebbe intenzionata a non cedere alle avances.

Il PSG ci prova

È il Paris Saint Germain la squadra che potrebbe tornare sul giocatore brasiliano. Ocampos si starebbe mettendo il cuore il pace per Milan Skriniar, che sarebbe destinato a restare in nerazzurro. I bianconeri, tuttavia, sembrano intenzionati a non cedere il difensore bianconero. Lo hanno strappato all’Inter in estate e difficilmente potrebbero privarsi, specialmente dopo una sola stagione, del calciatore ex granata.

La Juventus vede Gleison Bremer come il futuro della propria difesa, tanto da non volerlo cedere dopo aver venduto in estate De Ligt. Il difensore olandese aveva lasciato un vuoto quasi incolmabile nella retroguardia bianconera, con il brasiliano che lo ha totalmente coperto o quasi. Ai bianconeri ora servirà un difensore centrale sinistro, che completerebbe un reparto arretrato bisognoso di innesti. Ndicka è il preferito, anche se ci sono tanti altri calciatori monitorati.