Bremer, il Napoli offre Petagna

L’addio di Belotti potrebbe creare un valzer di attaccanti e al Torino ne servirà uno. Il Napoli sembra voler proporre Petagna per arrivare a Bremer

Mentre il campionato si conclude, arrivano le prime mosse e le prime voci di mercato. Il Napoli sembra scatenato e volenteroso di acquistare e rinnovarsi. L’ultima idea sembra quella di sfruttare l’uscita di Belotti dal Torino per arrivare a Bremer.

Come? Beh, semplice. Il Torino a Gennaio ha provato l’acquisto di Andrea Petagna, che sembra ora poter essere utilizzato come pedina di scambio proprio per il difensore brasiliano.

La carta giusta?

La concorrenza è foltissima, ma il Napoli non si scoraggia. Quella dell’ex Spal e Atalanta potrebbe essere la carta più azzeccata, specialmente perché il Torino dovrà fare qualcosa lì davanti.

Il Napoli potrebbe gongolare doppio, inoltre. Belotti, in scadenza, è anche nel mirino dei partenopei e il doppio colpo dai granata appare possibile. Resta purtroppo da battere una concorrenza foltissima, con Juventus, Inter e Milan pronte a sgambettare i partenopei. Napoli che però potrebbe dire la sua, specialmente se l’offerta dovesse allettare Urbano Cairo. Più probabile, però, che si viri su altri obiettivi vedendo lo stato attuale delle cose.

Appare difficile capire cosa succederà, specialmente perché l’Inter è in netto vantaggio sia con il giocatore che con la società. Ci sarebbero infatti contatti avanzati tra nerazzurri, granata e l’entourage di Bremer. Il calciatore gradirebbe il trasferimento in nerazzurro, tanto da aver rinnovato con il Torino proprio per garantire alla società di monetizzare dalla sua cessione.