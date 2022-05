Bremer, il PSG si inserisce tra Juventus e Inter

Il Paris Saint Germain si inserisce nella corsa a Bremer del Torino. I francesi vorrebbero provare a strappare il brasiliano alla concorrenza

Fulmine a ciel sereno nel mercato di Inter e Juventus. Il Paris Saint Germain vuole Gleison Bremer del Torino e potrebbe risultare come una rivale scomodissima per entrambe le squadre. I parigini sono nel corso di un rinnovo della rosa e il calciatore brasiliano potrebbe essere uno dei rinforzi prescelti.

Visti anche i problemi in stagione per Sergio Ramos, i francesi vorrebbero qualcuno che possa dargli più sicurezze fisiche. Cosa che il brasiliano, nonostante l’ultimo periodo, sembra poter garantire. Il Torino non ha ancora scelto se vendere o meno, ma appare possibile possa essere così. Visto anche il rinnovo di qualche mese fa che ha il sapore di un addio con ringraziamento.

Inter e Juventus non ci stanno

Il pericolo della concorrenza estera è fortissimo, anche maggiore di quello delle altre italiane. Juventus e Inter sembrano restare in campana, anche se i bianconeri non sembrano godere di buona fiducia da Urbano Cairo. Il presidentissimo del Torino non vuole cedere ai bianconeri, anche perché rischierebbe il caos con i tifosi.

L’Inter, invece, sembra essere in netto vantaggio e potrebbe trovare l’offerta giusta per chiudere subito. Nel caso in cui, però, il Paris Saint Germain facesse la sua mossa ci sarebbe poco da fare. I parigini, attualmente, godono di un appeal internazionale maggiore rispetto a Inter e Juventus. Oltre che potrebbero offrire potenzialmente più soldi, sia al calciatore che alla società.