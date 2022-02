Bremer rinnova col Torino ma l’Inter è ancora in pole: ecco quanto serve per prenderlo in estate

Marotta e il suo entourage continuano a cercare innesti da inserire in rosa già a partire dalla prossima estate, con Inzaghi che necessita rinforzi soprattutto nella zona offensiva.

Notizia degli ultimi giorni che non ha fatto proprio saltare dalla gioia la dirigenza è stata quella di Gleison Bremer, che ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2024.

Ma ciò non cambia il futuro del calciatore, l’Inter in pole position per prenderlo in estate. Come riportato da Calciomercato.com “Gleison ha deciso di prolungare per ringraziare il Toro per aver creduto in lui, averlo fatto crescere e ora diventare uno dei migliori centrali di prospettiva in Europa”.