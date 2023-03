Brescia: spaccia mentre è ai domiciliari, arrestato. Tornerà ai domiciliari

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato nuovamente arrestato dalla Polizia Locale nella zona di Via Vittorio Veneto a Brescia dopo essere stato sorpreso a spacciare.

L’uomo, un 44enne di origini senegalesi, si trovava già ai domiciliari per lo stesso reato, ma questo non lo avrebbe frenato a continuare la sua attività illecita.

Brescia, uomo di 44 anni sorpreso a spacciare nonostante fosse già ai domiciliari

Grazie agli appostamenti della polizia, è stato possibile confermare diverse uscite (vietate dalla misura cautelare), nonchè la vendita di marijuana ad una donna e di cocaina ad un altro cliente.

Nel corso delle perquisizioni, il 44enne è stato trovato in possesso di sei buste di cocaina e di circa 700 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati.

L’uomo è apparso mercoledì mattina dinanzi al giudice di turno per essere processato in per direttissima: dopo la convalida dell’arresto, per lui sono scattati nuovamente gli arresti domiciliari. Nella speranza che questa volta non continui la sua attività illecità.

Le altre attività della Polizia Locale di Brescia: oltre 200 persone controllate

Inizio settimana molto movimentato per le forze dell’ordine che hanno effettuato un’operazione ad alto impatto nel Bresciano. Martedì scorso, la Questura di Brescia ha condotto un’operazione di controllo a tappeto alla stazione ferroviaria e nelle zone limitrofe, oltre che al Parco Tarello e nella zona di via Orzinuovi.

Il personale impiegato per l’operazione, suddiviso in diverse squadre a terra, è stato coadiuvato dai cinofili della Polizia di Stato e della Polizia Locale, e da un elicottero che sorvolava l’area. Lo scopo dell’operazione era quello di individuare eventuali attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

Durante l’operazione sono state controllate circa 200 persone, diverse delle quali risultate con precedenti penali. Inoltre, decine di persone sono state sorprese in possesso di dosi di sostanze stupefacenti. Le persone risultate irregolari sono state condotte in Questura per gli accertamenti di rito.