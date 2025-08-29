venerdì, Agosto 29, 2025
Brescianini al Napoli bloccato da un effetto domino di centrocampisti

Per ora, Brescianini sembra non avvicinarsi minimamente al trasferimento a Napoli. Il calciatore dell’Atalanta è bloccato da incastri assurdi del mercato italiano dei centrocampisti e non sembra potrà muoversi, almeno finché non si verificheranno alcune situazioni

L’infortunio di Jashari blocca tutto

Era il calciatore più aspettato del calciomercato rossonero, ma per lui sono bastati 16 minuti in campo contro la Cremonese per arrivare ad un lungo stop. Infortunio al perone, che lo terrà fermo per un po’ e avvenuto a causa di uno scontro con Santiago Gimenez.

Il Milan sembrava intenzionato a cedere Musah all’Atalanta, ma la situazione di Jashari ha bloccato totalmente ogni trattativa. L’Atalanta, di rimbalzo, si ritrova ora a non poter cedere Marco Brescianini che è nel mirino del Napoli.

La situazione

Brescianini non può salutare Bergamo e trasferirsi a Napoli, tutto per uno scherzo del destino. Se il Milan non acquista qualcuno, Musah resterà quasi sicuramente. Jashari ha bloccato non solo il mercato dei rossoneri, ma anche quello dell’Atalanta e dei campioni d’Italia del Napoli.

Come si legge su Sky Sport il club azzurro “è vicinissimo all’ufficializzazione di Hojlund ed Elmas, che potrebbero anche essere gli ultimi di questa sessione di trattative. Nel mercato ci sono tante variabili, lo sappiamo bene. Conte avrebbe voluto un centrocampista in più, e quel profilo era stato individuato in Brescianini. Ma servirebbe un vero e proprio domino tra centrocampisti: se Brescianini fosse andato al Napoli, Musah sarebbe andato all’Atalanta, e il Milan avrebbe cercato un sostituto, con nomi come Rabiot o Fabian già valutati”.

