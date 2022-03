BRESH – Fuori il nuovo album del rapper genovese “ORO BLU”

Ieri, 4 marzo 2022, è uscito “Oro Blu”, il nuovo album di Bresh, artista che proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca.

“Oro Blu”, composto da 12 tracce, è stato scritto da Bresh con la direzione musicale di SHUNE e Dibla. Il disco vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi (proveniente dallo stesso collettivo della Drilliguria di Bresh), Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo, la presenza di una delle voci femminili più apprezzate del pop, Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in “Amore”) e Crookers (in “Se Rinasco”), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale.

Il nome dell’album riprende la denominazione con cui è definita l’acqua quotata in borsa e sottolinea come anche le cose più necessarie hanno un prezzo. “Oro Blu” è un invito a riscoprire l’importanza di ciò che è essenziale, tralasciando il superfluo e ciò che impedisce la ricerca di sé. L’acqua e il mare sono gli elementi che più rappresentano le origini di Bresh e sono simbolo del luogo dove è ritrova sempre se stesso, Genova, città a cui è molto legato.