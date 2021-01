Bridgerton: L’attrice che interpreta Lady Whistledown si racconta

Bridgerton è la serie del momento.

Disponibile su Netflix, risulta il prodotto più visto della piattaforma.

La serie è un adattamento dall’omonimo romanzo rosa di Julia Quinn. Le vicende si svolgono durante la Reggenza inglese.

Bridgerton è stata definita come una sorta di Gossip Girl che incontra Downton Abbey.

Il paragone con Gossip Girl deriva dal fatto che gli scandali dei protagonisti vengano spiattellati in prima pagina sulla colonna sociale di Lady Whistledown, una scrittrice che si nasconde sotto questo pseudonimo per svelare i segreti di corte.

Nell’ultimo episodio della prima stagione è stata rivelata l’identità di Lady Whistledown.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora terminato la visione.

SPOILER ALERT!

Lady Whistledown è Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan.

Nicola Coughlan ha rivelato a Variety come ha scoperto che fosse proprio il suo personaggio a scrivere nei panni di Lady Whistledown.

Il provino:

“Quando mi sono presentata al primo provino avevo avuto solo un paio di giorni per prepararmi. Non avevo avuto il tempo di leggere i libri. Ho deciso di provarci lo stesso. Mi sarei messa a leggere i libri solo se fossi poi stata richiamata per un secondo provino. Non è andata proprio così: ho ottenuto subito la parte.”

La rivelazione:

“Ho iniziato in seguito a leggere i romanzi ma mi sono appoggiata soprattutto sui forum online. I libri sono usciti circa 20 anni fa. Le persone sono estremamente legate a questi romanzi. Penelope sta veramente a cuore ai fan. Ho realizzato che fosse proprio lei Lady Whistledown su uno di questi forum. All’inizio pensavo che non fosse possibile. Continuavo a rileggerlo perché per me non aveva molto senso. Mi chiedevo come fosse possibile non solo ottenere un ruolo fantastico in una produzione Shondaland-Netflix ma anche averne uno così fondamentale. è stato davvero incredibile scoprirlo”.

Infine la Coughlan ha aggiunto come sia stato filmare la scena della rivelazione nell’ultima puntata di Bridgerton:

“Mi sono divertita molto. Abbiamo dovuto finire le riprese nel mezzo della pandemia. Doveva essere tutto super, super segreto. Sono arrivata dall’Irlanda, ho fatto più volte il tampone e le varie prove costumi. è stato molto emozionante tenere questo segreto. Non potevo far sapere a nessuno che ero lì e per quale motivo. Ho dei ricordi davvero divertenti di quelle riprese”.