Broja, niente Napoli. Il Newcastle vicino a chiudere il colpo

Per Armando Broja sembra esserci il forcing del Newcastle. I magpies sono vicinissimi a chiudere il colpo, con il Chelsea che avrebbe calato le pretese

Armando Broja, accostato al Napoli negli scorsi mesi, lascerà quasi sicuramente il Chelsea. Il calciatore albanese, nonostante i londinesi non vorrebbero lasciarlo partire ma ci sarebbe comunque un prezzo a cui venderebbero volentieri.

I blues, infatti, potrebbero cedere il giocatore per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il giocatore sembra essere nel mirino del Newcastle, che sembra convinto di puntare il tutto per tutto sull’attaccante. Il classe 2001 è reduce da una buona stagione con il Southampton, che lo ha visto segnare per 9 reti in 38 presenze.

Ancora acerbo, ma ci si può lavorare

Il classe 2001 ha grandi margini di miglioramento, tanto che potrebbe diventare uno dei migliori attaccanti di tutto il panorama europeo. Il Chelsea non vorrebbe lasciarlo partire a cuor leggero o – almeno – a titolo definitivo. Il calciatore potrebbe finire ceduto, ma per meno di 25 milioni di euro non se ne parla.

Il Newcastle fiuta il colpo, ma c’è da capire con che formula. Il Chelsea potrebbe chiedere l’introduzione di una clausola per ricomprare il calciatore, che appare piuttosto probabile se dovesse esplodere definitivamente. In passato il Napoli ha cercato il giocatore, sondandolo a più riprese, ma i partenopei sembrerebbero essersi defilati. Le pretese del Chelsea sono ritenute dagli azzurri troppo elevate e spendere così tanto per qualcuno che deve ancora esplodere appare un azzardo per Aurelio De Laurentiis e soci. Ora il futuro di Broja è diviso: sarà Chelsea o Newcastle?