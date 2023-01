Brozovic, asta in arrivo. Juventus in attesa

Marcelo Brozovic sembra in uscita dall’Inter, con la Juventus che sarebbe interessata a lui. Tutto dipenderà dalla situazione giudiziaria

Marcelo Brozovic è ufficialmente stato messo all’asta sul mercato. Il calciatore è valutato circa 30 milioni di euro, con anche la Juventus interessata al giocatore croato. I bianconeri, però, dovranno aspettare di capire cosa ne sarà della loro situazione giudiziaria.

Le situazioni extra campo tartassano la squadra di Massimiliano Allegri, che non sa neppure se si qualificherà alle coppe europee. Intanto su Brozovic sembra potersi avventare anche il Barcellona, dopo gli intrighi di qualche settimana fa che vedevano anche invischiato il cartellino di Franck Kessie. Difficile, certo, ma intanto Brozovic continua a nutrire della stima del suo allenatore.

Intanto Inzaghi…

Qualche settimana fa Simone Inzaghi ha parlato, tra le altre cose, anche di Marcelo Brozovic. Ecco cosa ha detto: “È tutto l’anno che abbiamo problemi di infortuni, adesso siamo concentrati solo per sabato contro l’Hellas che è una squadra in salute e verrà a San Siro per fare una gara importante Quanto a Brozovic c’è fiducia per sabato e poi vedremo le condizioni degli altri”.

Ma intanto l’assenza del giocatore croato sta lanciando come titolarissimo Hakan Calhanoglu, che sta diventando sempre più il faro del centrocampo nerazzurro. Il calciatore ex Milan è in rampa di lancio e dopo la vittoria della Supercoppa sembra poter diventare uno dei cardini del centrocampo dell’Inter. Brozovic potrebbe ritrovarsi a partire, con l’Inter che lo avrebbe già tecnicamente sostituito. Saranno giorni duri per questo fine mercato, con l’Inter che dovrà capire cosa vuole fare nel breve periodo.