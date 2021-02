Bruscolotti: “Se calciatori si fanno condizionare dai social, allora non sono da Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in cui ha parlato della sua ex squadra. In particolare, Bruscolotti è rimasto stupito da una voce che circola nello spogliatoio azzurro, ovvero che alcuni giocatori si facciano condizionare da alcune critiche presenti sui social network.

“Quando sento certe cose, non ci sto. Se io sono un professionista vero non mi faccio condizionare da ciò che si dice in giro. Se è così, vuol dire che dentro di me, caratterialmente, ho poca roba. Io se gioco male non vado a vedere cosa scrivono i giornalisti“.

“Quando io giocavo male, pensavo solo a fare meglio la settimana dopo. Non si può andare dietro a certe cose. Se è vero che non riesci a sopportare la critica, allora è la fine: devi andare a giocare da un’altra parte, non a Napoli“.

Bruscolotti ha quindi criticato l’atteggiamento di alcuni azzurri, sostenendo di non essere da Napoli se davvero si fanno condizionare da tali critiche.

Bruscolotti ha infine parlato dell’assenza di Victor Osimhen: “Manca dalla terza partita, a quel punto si poteva cambiare qualcosa sul piano tattico“.