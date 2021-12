Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi

In queste ore è sopraggiunta una notizia per tutti i fan storici del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi.

Loro, come pochi altri, sono la piena dimostrazione di come sia possibile uscire insieme da un programma tv e continuare una storia d’amore seria e duratura, tanto da sposarsi e mettere su famiglia.

A diffondere questa notizia è stato l’influencer Amedeo Venza. Tutto era nato da alcune Instagram Stories piuttosto particolari pubblicate sui social da parte dei due protagonisti. A confermare l’esistenza di problemi di coppia è stato poi Amedeo, che conosce personalmente entrambi.

L’esperto di gossip, infatti, ha dichiarato che l’ex coppia di Uomini e Donne stia attraversando un periodo estremamente delicato che ha fatto sprofondare il loro rapporto in una dolorosa crisi. Per il momento, però, non si conoscono ancora i reali motivi.

In tutto questo, Francesca è addirittura sparita dai social, mentre Eugenio sta pubblicando pochissimi contenuti. Ai fan spetterà dunque attendere il momento in cui i diretti interessati vorranno comunicare cosa sta realmente accadendo.