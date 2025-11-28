Brutte notizie per il Napoli: dal Belgio filtrano i tempi di recupero di De Bruyne

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle

Kevin De Bruyne fermo per un po’

Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma poi il dramma. Quel rigore tirato e un ghigno di dolore che è sembrato molto più di un semplice lieve infortunio. Kevin De Bruyne si è ritrovato a fermarsi per un infortunio al bicipite femorale.

Per ora terrà le stampelle, ma i tempi di recupero sembrerebbero essere lunghi. Il calciatore belga ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione di rinnovo nel caso in cui le cose dovessero andar bene. Per ora, però, i partenopei hanno potuto godersi pochissimo le prestazioni dell’ex Manchester City.

Tempi di recupero

Secondo quanto arriva dal Belgio, il 10 dicembre il talento della nazionale belga si toglierà le stampelle. Una buona notizia, che però seguirà la prognosi per il recupero. Infatti, si vocifera che ci vorranno almeno tre mesi affinché il giocatore del Napoli possa tornare ad allenarsi e potrebbe addirittura non essere al top. Kevin De Bruyne arriverà, dunque, quando la stagione sarà nel suo rush finale.