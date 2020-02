Il gesto di Stefano De Martino che provoca l’ilarità di Belén

Nel giorno di San Valentino, non potevano che arrivare notizie di come sta festeggiando una delle coppie più amate dagli italiani. Stiamo parlando di Stefano De Martino e di Belén Rodríguez. I due giovani innamorati, per festeggiare questa ricorrenza così speciale, hanno deciso di regalarsi una bella vacanza relax per staccare la spina e sono partiti alla volta della Provenza, nel sud della Francia, in uno scenario da sogno che molte persone vorrebbero visitare.

Come sempre, i due hanno confermato di essere molto social e tramite i loro profili Instagram stanno aggiornando tutti i loro fan dei loro spostamenti e di tutte le attività che tengono occupato il loro tempo libero in questa piacevole vacanza. Oggi, in particolare, è stato il noto ballerino, e ormai anche conduttore, napoletano a pubblicare una storia davvero esilarante.

Dalle immagini che la coppia ha deciso di condividere con i propri follower, li si vede seduti a tavola a un ristorante nella località di Aix en Provence, come da loro stesso annunciato in una storia precedente. Inizialmente, Stefano si è un po’ ironicamente lamentato della “novelle couisine” per poi annunciare che il viaggio sarebbe continuato in Camargue.

Alla fine della storia, Stefano mentre mostra il conto da € 39.90 (a sua detta per un semplice piatto di pomodori) annuncia che in realtà questo viaggio non ha una meta precisa e che non sanno bene cosa faranno in seguito. Mentre proferisce queste parole, Belén ha un sospetto e gli chiede se avesse sputato. La risposta di Stefano è stata davvero assurda: “No, però adesso sì guarda…” Ovviamente, contestualmente, il ballerino ha davvero fatto un piccolo sputo provocando una fragorosa risata della bella Belén Rodríguez che era intenta a sorseggiare un cocktail di fine pasto.